  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Son dakika: İzmir için fırtına ve kar uyarısı

: için ve kar uyarısı

'den için bir uyarısı geldi. İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette ve kar beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika: İzmir için fırtına ve kar uyarısı
AA

15.02.2021, 17:49

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

İzmir’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı

Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İzmir için fırtına ve kar uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.