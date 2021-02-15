Son dakika: İzmir için fırtına ve kar uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.İzmir’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı
Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.
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