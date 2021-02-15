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Son dakika: İzmir için fırtına ve kar uyarısı

Meteoroloji'den İzmir için bir son dakika uyarısı geldi. İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilirken olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.