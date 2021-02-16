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Haberler İzmir Balık tutmaya gittiği denize düşerek boğulan uzman çavuş toprağa verildi

Balık tutmaya gittiği denize düşerek boğulan uzman çavuş toprağa verildi

'de balık tutmak isterken denize düşerek boğulan Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir (38), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Babasının tabuta sarılan oğlu Suat Özdemir’in "Baba gitme" diyerek, ağlaması herkesi duygulandırdı.

Balık tutmaya gittiği denize düşerek boğulan uzman çavuş toprağa verildi
DHA

16.02.2021, 17:18

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki plaja dün arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir, dengesini kaybederek denize düştü.

Dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başlayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Emin Özdemir, kısa sürede gözden kayboldu. Helikopter destekli arama çalışması sonrası Özdemir'in cansız bedeni, denize düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre ileride kıyıya vurmuş halde bulundu.



Mehmet Emin Özdemir'in cenazesi bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

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Akçaköy Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Gırgel, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Emin Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna torunuyla aynı adı taşıyan babası Suat Özdemir, annesi Yaşar Sultan Özdemir, eşi Şenay Özdemir ve oğlu Suat Özdemir sarılarak gözyaşı döktü.

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