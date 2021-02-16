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'de fırtına nedeniyle, tekne yan yattı

'in ilçesinde fırtına sebebiyle oluşan dalgalar hasara yol açtı. Yükselen dalgalar nedeniyle su alan tekne yan yatarken, İnciraltı'nda bulunan bazı balıkçı tekneleri de rüzgar sebebiyle hasar gördü.

İzmir'de fırtına nedeniyle, tekne yan yattı
İHA

17.02.2021, 01:27

İzmir'de gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Konak, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere ve Bornova ilçelerinde saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgarın etkisi denizde de kendisini gösterdi.

İzmir'de fırtına nedeniyle, tekne yan yattı

Konak ilçesindeki Kordonboyu'nda bulunan bir tekne de fırtınadan nasibini aldı.

Yükselen dalgalar nedeniyle su alan tekne yan yatarken, İnciraltı'nda bulunan bazı balıkçı tekneleri de rüzgar sebebiyle hasar gördü.

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