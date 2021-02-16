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Haberler İzmir Şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık! İzmir merkezli 5 ilde operasyon

Şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık! merkezli 5 ilde operasyon

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 'Şehit ve gazi yakınlarına yardım edeceğiz' yalanıyla duyguları istismar ederek insanları dolandıran çete çökertildi.

Şehit ve gaziler adına bağış yöntemiyle dolandırıcılık! İzmir merkezli 5 ilde operasyon
AA

16.02.2021, 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 12:51

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şehit ve gazilerin ismini kullanarak yardım adı altında para toplayıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi" adı altında şehit ve gazi çocukları adına illegal yollardan yardım toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, kendilerini gazi ve emekli asker olarak tanıtan zanlıların mağdurlara çağrı merkezi üzerinden ulaştıklarını belirledi.

Araştırmada, çağrı merkezi adına aranan kişilerin kabul etmesi halinde önce hediye olarak dergi, ajanda ve bayrak gibi ürünlerin gönderildiği, ardından da yardım adı altında bu kişilerden bağış adı altında 6 ayda bir düzenli para aldıkları ortaya çıktı.

Bazı şüphelilerin de komisyon usulü çalıştıkları saptandı.

Bunun üzerine İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Düzce ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında elebaşı F.T'nin de bulunduğu 22 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çağrı merkezi adı altında yapılan aramalarda kullanılan konuşma metinleri de ele geçirildi.

İzmir'e getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

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