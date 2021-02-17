Hain evlatlar

İzmir ve Manisa'da yaşanan iki korkunç olay, tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. İzmir'in Konak ilçesinde, evinde boğazından bıçakla yaralanmış ve vücudunda mermi yaraları bulunan 46 yaşındaki Sibel Aksu, hastanede hayatını kaybetti. Kısa süre önce emekli olan Sibel Aksu, aldığı tazminatı avukata verip oğlunu hapisten kurtardı. Ancak 22 yaşındaki Oğuz Aykut Aksu'nun, cezaevinden çıkar çıkmaz uyuşturucu parası için annesini öldürdüğü iddia edildi.

AMBULANSI KENDİ ARADI

Akıl almaz olay Konak Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşandı. 22 yaşındaki Oğuz Aykut Aksu, 112 acil servisi arayarak annesi Sibel Aksu'yu evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Aksu, hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen Oğuz Aykut Aksu'nun sağlık görevlileri ve polis geldiğinde evin önünde "Bu ev uğursuz. Babam da bu evde öldü" diyerek feryat ettiği ifade edilirken, polis ekiplerince gözaltına alındı. Annesi ve kardeşi ile aynı evde yaşayan katil zanlısı Oğuz Aykut Aksu'nun annesi ile uyuşturucu parası yüzünden tartıştığı tahmin edilirken, talihsiz annenin boğazında bıçak kesisi ve vücudunda bıçak ve silahlı yaralama izleri olduğu ortaya çıktı. Aldığı uyuşturucu nedeni ile ayakta durmakta zorlanan ve sabah doktor raporu alındıktan sonra bilgisine başvurulan Oğuz Aykut Aksu'nun olayı hatırlamadığını ancak halen uyuştrucu etkisinde olduğu öğrenildi.

"ÜÇÜNÜ DE BEN VURDUM"

Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında gerçekler mahkemede ortaya çıktı. Babasını, annesini vurduğu için öldürdüğünü ileri süren Hüseyin Özcan, mahkemede ifade değiştirdi. Annesini, babasını ve babaannesini de kendisinin öldürdüğünü itiraf eden zanlı, bunun için pişmanlık duymadığını belirtti. Korkunç olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önceki gün meydana geldi. Çarıktekke Mahallesi'nde silah sesleri ve bağrışmaları duyarak eve gelen komşuların yalvarmalarına rağmen gözünü kırpmadan babasını ve babaannesini vuran Hüseyin Özcan jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Süleyman Özcan (51), eşi Raziye Özcan (41) ve Karanfil Özcan'ın (82) cesetleriyle karşılaştı. Hüseyin Özcan, babasının tartıştığı annesini tüfekle vurduğunu anlattı. Özcan, bunun üzerine bıçakla saldırdığı babasının elinden tüfeği aldığını söyledi. Babasını ve babaannesini tüfekle vurarak öldürdüğünü beyan eden Özcan gözaltına alındı. Kendisini de bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AKRABALAR DA TEHDİT ALTINDA

HAstanedeki tedavisi tamamlanınca karakola götürülen Hüseyin Özcan'ın, aile tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı ve bir süredir psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla tedavi gördüğü öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan Özcan çıkarıldığı mahkemede hakimin karşısında ifadesini değiştirdi, annesi, babası ve babaannesini kendisinin vurduğunu söyledi. Mahkemedeki ifadesinde, "Üçünü de ben vurdum. Sürekli bana yalan söylüyorlardı. Bütün işleri ben yapıyordum, üstüne bir de azar işitiyordum. Pişman değilim, yine olsa yine yaparım" dedi. Aynı şekilde tüm akrabalarını da öldüreceğini söyleyen Hüseyin Özcan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL - BATUHAN ULU