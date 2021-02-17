  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de bıçaklı kavga: Yaralanan şahıs hastanede öldü

'de bıçaklı kavga: Yaralanan şahıs hastanede öldü

'in ilçesinde çıkan bir tartışma kavgaya dönüştü. Bbıçaklanarak yaralanan , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duru’yu bıçakla yaralayarak kaçan Sinan B. ise, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İzmir'de bıçaklı kavga: Yaralanan şahıs hastanede öldü
İHA

18.02.2021, 00:06

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Şubat akşamı Kurtuluş Mahallesi 306 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Duru (28) ile Sinan B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sinan B., Abdullah Duru'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abdullah Duru'yu bıçakla yaralayarak kaçan Sinan B., Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli Sinan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bıçaklı kavga: Yaralanan şahıs hastanede öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.