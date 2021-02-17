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'i vurdu: Restoran harabeye döndü tekneler battı

'in ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı.

İzmir'i fırtına vurdu: Restoran harabeye döndü tekneler battı
DHA

17.02.2021, 15:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021, 15:43

İzmir'de dün başlayan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çok sayıda evin çatısı uçtu. Fırtınadan en çok etkilenen yer ise Urla ilçesi oldu. Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı. Sabahın ilk ışıklarında fırtınanın neden olduğu zararı gören Urlalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla yaşanan hasarı görüntülediler.

'CAMLAR GÜRÜLTÜYLE PATLADI'
Gece saatlerinde restoranın camının büyük bir gürültüyle patladığını söyleyen Hüsnü Seçkiner, "Şiddetli bir fırtına var. Teknelerimizi batmaması için bekledik. Fırtınada batan tekneler de oldu. Gece büyük bir gürültü koptu ve 1 restoran yıkıldı. Hava aydınlanınca yaşananları yakından gördük ve üzücü bir manzarayla karşılaştık. Zaten pandemi sebebiyle kapalı restoranın fırtınada da yıkılması üzücü oldu. İzmirimiz bu sene nazara geldi. Sıra dışı iklimsel olayların küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum " dedi.

'DENİZİN TAŞTIĞINI GÖRDÜM'
Urla sakinlerinden Rıfan Raufoğlu, 'fırtınada sanki deniz taştı' diyerek yaşananları anlattı:



"Fırtına dün şiddetini artırdı. Zaten dışarı çıkılmaması yönünde de uyarılar yapılmıştı. Ekmek almak için mecburen sahile çıktığımda neredeyse denizin taştığını gördüm. Gece boyunca çatılar da uçtu."



Fırtınaya yürüyüş yaptığı sırada yakalanan Burak Tepeli, "'Kısa sürede geçer' diye düşündüm. Karantina Adası'na doğru yürümeye devam ettim. Ancak fırtına çok şiddetliydi ve şakası olmadığını düşünerek geri döndüm. Camlar patlayacak gibiydi ve korktuk. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Neyse ki can kaybı yok" diye konuştu.

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