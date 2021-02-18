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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 18 Şubat Perşembe!

'de su kesintisi 18 Şubat Perşembe!

'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün planlı su kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi 18 Şubat Perşembe!

18.02.2021, 09:25

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İZSU'nun raporuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İşte 18 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler....

İZMİR SU KESİNTİSİ 18 ŞUBAT PERŞEMBE

BORNOVA SERİNTEPE, ZAFER, MERKEZ
18.02.2021 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE MALTEPE
18.02.2021 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME, KARAKUYU, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
18.02.2021 saat 08:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ, ÇAYLI, SEYREKLİ, KARAKOVA
18.02.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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