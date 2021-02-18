Yunus’a müebbet Hatice’ye beraat

İzmir'de öz teyzesi Gülümser Bulut'un öldürülmesi ile ilgili dava kapsamında tutuklanan Yunus Kahraman müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Bulut'un kızı Hatice Ayhan ise beraat etti.

EVDE CESEDİ BULUNMUŞTU

30 ay önce Konak Altıntaş Mahallesi'ndeki evinde çekyatta battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut (66) davasında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcı, Yeni Asır'ın ilk kez duyurduğu maddi deliller sonrası ilk etapta serbest kalan ve ardından tutuklanan yeğen Yunus Kahraman'ın (39) 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istemişti. 20 yıl önce de Nilgün Kırlı isimli kadını boğarak öldürüp halıya saran Kahraman'ın kayıp olan Özlem Akusta'nın kartı ile para çektiğinin tespit edilmesinden dolayı da ayrıca 4 yıl daha hapis cezası aldığı öğrenildi. Yunus Kahraman öldürdüğü teyzesinin evine hiç gitmediğini ileri sürmüştü. Ancak polis kamera kayıtları ve otobüs kayıtları ile otobüs kartı ile seyehat güzergahı üzerinden Kahraman'ın eve gittiğini tespit etmiş ve yaklaşık üç saat kadar evde kaldığını ve çanta ile girip poşetle çıktığını tespit etmişti.

Fatih ŞENDİL