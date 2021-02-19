İzmir’de kaç kişi aşı vuruldu? Aşılama son sürat devam ediyor

İzmir'de korona virüse karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlar aile sağlığı merkezi ve hastanelerde ilk doz aşılarını olurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Metin Kızılelma, bugüne kadar 425 bin aşı yapıldığını, Türkiye'de yapılan aşının yüzde 6.7'sinin İzmir'de gerçekleştiğini ifade etti. Kızılelma, kentteki vaka sayılarında da azalma olduğunu kaydetti. Kızılelma, "Bakanlığımızın aşı programı başladığından bugüne kadar 425 bin aşı yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Türkiye'de yapılan aşının yüzde 6.7'sini ilimizde yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İlimizde vatandaşların talebi de çok fazla. Bu sevindirici bir durum. Hem birinci basamak aile sağlığı merkezlerimiz hem de hastanelerimizde aşılama hizmetine devam ediyoruz. Özellikle hastanelerimizde hafta sonu da dahil gece 24.00'a kadar aşı yapılıyor. Toplumsal bağışıklıkta aşının mümkün olan en kısa sürede daha yaygın olarak yapılması çok önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Birinci tur aşılamalar bitmek üzere. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamaları bitti. 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları ise devam ediyor. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın ikinci tur aşılamalarına da başlamak üzereyiz. Vaka sayılarındaki azalma sevindirici bir durum. Uzun süredir hemen hemen sabit sayı ile gidiyoruz. Bu, alınan önlemlerin uygun olarak yerine getirilmesinden kaynaklanıyor" dedi.





"İÇİM ARTIK DAHA RAHAT"

Bornova Altındağ 3 No'lu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezinde ilk doz aşısını olan 67 yaşındaki Şefika Meral, "Bu süreçte evden pek çıkmadık. Sıkıntılı bir süreç yaşadık, bunaldık. Eve kapandık, kurallara uyduk. Şimdi ilk doz aşımı oldum. İnşallah önümüzdeki süreç daha güzel geçer. Aşı oldum, içim artık daha rahat. Aşı inşallah bizi koruyacak" diye konuştu.





"UMUDUMUZ VAR"

65 yaşındaki Hüseyin Güler ise, "Korona virüs süreci çok sıkıcı geçti. İnşallah tüm toplum virüsten kurtulur. Aşı olduk, kötü günler inşallah geride kalacak. Umudumuz var. Şu an sıkıntılı bir süreçteyiz. Rahat rahat dışarı çıkamıyoruz, otobüse binemiyoruz. Ancak şükür sağlığım iyi, bugüne dek virüse yakalanmadım. Bu süreçte çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ölen insanlara çok üzülüyorum ama dünyanın şartları bu şekilde gelişti. Kimi insanları kaybettik ama örneğin benim babam korona virüsü atlattı" sözlerine yer verdi.