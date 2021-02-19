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Haberler İzmir İzmir’de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi

’de : 763 bin 760 lira para cezası kesildi

ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 168 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 763 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir’de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi
DHA

19.02.2021, 09:27

İzmir'de, bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesti.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İlçesine bağlı Şaşal Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu işletmeye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesilirken, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. Öte yandan, işletme sahibi İ.Ö.'nün hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

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