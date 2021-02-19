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Haberler İzmir İzmir'de toplu ulaşıma ALES takviyesi

'de toplu ulaşıma takviyesi

Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlüğü, 21 Şubat Pazar günü yapılacak ’e özel sefer programı oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle 91 hatta hizmet veren kurum, sınava girecek vatandaşlar için ek 63 hatta daha sefer yapacak.

İzmir'de toplu ulaşıma ALES takviyesi

19.02.2021, 13:22

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ülke genelinde 21 Şubat Pazar günü yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak için sefer programında düzenleme yaptı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlılığı uygulaması devam ettiği için 91 ana hatta hizmet veren ESHOT; ALES'e özel olarak, sınav merkezlerini içeren 63 hatta daha sefer yapacak.

SEFER SAATLERİ İNTERNETTE
Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZBAN seferleriyle uyumlu olacak şekilde planlanan sefer programı, ESHOT'un resmi internet sitesinde ve akıllı telefonlara indirilebilen ESHOT Mobil uygulamasında görülebilir. İzmir Metro A.Ş. ile Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında cumartesi ve pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılıyor. İZDENİZ ve İZBAN sefer tarifelerine de her iki kuruluşun resmi internet sitelerinden ulaşılabilir.

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