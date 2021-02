Afrin’de kahramanca savaşıp şehit düştü

3 Şubat 2018 tarihinde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir Buca'da yaşayan annesi Yasemin Çubukçu, duygularını Yeni Asır ile paylaştı. Vatanın şehitlerin sayesinde ayakta olduğunu söyleyen Yasemin Çubukçu, "Şehit haberlerini aldıkça aynı duygularımız tazeleniyor. Hiçbir ailenin canı yanmasın ve yuvasına ateş düşmesin. Hiçbir çocuk babasız kalmasın. Kimse eşini kaybetmesin. Artık bu acıların bitmesini devletimizden istiyoruz" dedi.



"BU BİR TERÖR SORUNU"

Emek verilerek büyütülen evlatların acısını yaşadıklarını dile getiren anne Çubukçu, "Elbette ki vatanımızı korumak için evlatlarımız şehit oldu. Şehadet mertebesi Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebe. Buna şükür ediyoruz ve bunun bilincindeyiz. Vatanımızı korumak için onlar canlarını vermeseydi, bu vatan ayakta kalmayacaktı. Başımızı yastığa rahat koyup uyuyabiliyorsak bu şehitlerimizin sayesinde oluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmasını ve bunun kesinlikle bir Kürt sorunu olmadığını ve bir terör sorunu olduğunu bilmelerini istiyorum" diye konuştu.





SUBAY OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

OĞLUNUN çocukluğundan beri hayalini kurduğu subaylık mesleğini yapmak istediğini söyleyen Yasemin Çubukçu, "Muhammed'i başka meslek dallarına yönlendirdik ama o subay olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparak ömür boyu ülkesini savunmak istedi. Anne Çubukçu, "Oğlum çok özel bir çocuktu. Çocukluğundan beri hep subaylık hayali olmuştu. Hayaline kavuştu. Şehadet mertebesine ulaştı. 2015 yılında Ankara Kara Harp Okulundan mezun oldu. İlk görev yeri olan Ankara Zırhlı Birlikler Taburunda büyük bir başarı gösteren oğlum, 2017 yılında Gaziantep Islahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay'a bağlı 2'nci Tank Tabur Komutanlığı'nda göreve başladı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını bizden gizleyen oğlum, teröristlere karşı kahramanca savaştı" şeklinde konuştu. Oğlunun bulunduğu tanka teröristler tarafından tanksavar silahı ile saldırıldığını söyleyen anne Çubukçu, "Oğlum şehadet mertebesine ulaştı. Şehit oğlumu Şanlıurfa'daki Osmaniye Şehitliği'ne defnettik" dedi.





"TERÖR BİTSİN DİYE DUA EDİYORUM"

İZMİR Buca İnkılap Mahallesi'nde yaşayan anne Yasemin Çubukçu, evini gurur duyduğu şehit oğlunun resimleri ve Türk bayraklarıyla donattı. Oğlunun yatağına da Türk bayrağını seren ve yatak ucuna oğlunun subay kıyafetlerini bulunduran Çubukçu, "Oğlum şehit olduğu günden beri her gün onun resimlerine bakıp Türk bayrağına sarılarak ağlıyorum. Evimin her köşesinde şehit olan kahraman oğlumun resimleri ve Türk bayrakları var. Allah'a her gün bu terörün bitmesi için dua ediyorum. Oğlum Afrin'de kahramanca savaşarak şehit oldu. Muhammed Cihangir, çok özel bir çocuktu. Böyle bir evladımız olduğu için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

