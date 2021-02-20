Anne-baba katili sanık adli raporu beğenmedi

İZMİR Narlıdere'de, 25 Şubat 2018'de tartıştığı babası Tahsin ile annesi Tuna Çopur'u bıçaklayarak öldüren Deniz Çopur (45) hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanık, akli dengesinin yerinde olduğu yönündeki rapora itiraz ederek, "Şizofreni hastasıyım. Olaydan sonra 15 dakika gözlem altında tutularak akli dengemin yerinde olduğuna karar verdiler. Bu raporu adil bulmuyorum" dedi. Mahkeme heyeti, raporu geçerli sayarak sanığın talebini reddetti ve savunması için ek süre vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.