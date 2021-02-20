İşçiler iş başı yaptı

Menemen'de belediye şirketlerindeki daha önce alınan yönetim yetkisini yeni Başkanvekili Aydın Pehlivan'a vermemekte direnen CHP'li Deniz Karakurt'a mahkeme 'dur' dedi. Menemen Belediye Meclisi'nde Meta-Su şirketi ile ilgili yetkilendirmenin Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a verilmemesinden kaynaklanan sorun mahkeme kararıyla çözüldü. Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan'ın Menemen Belediyesi'nin iştirakı olan Meta-Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamüller Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye temsilci olarak atanması için yapmış olduğu başvuru Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmişti. Menemen Belediyesi'nin, Ticaret Sicil Memurluğu'nun işlemine karşı Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açtığı dava sonucunda mahkeme Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün red işleminin iptaline ve temsilci değişikliğinin tesciline karar verdi.

'SİYASET KAYBETMİŞ HUKUK KAZANMIŞTIR

META-SU çalışanları ile bir araya gelerek gelişmeleri aktaran Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Hep birlikte sıkıntılı bir süreçten geçtik. Ama her daim yürekten, gönülden yanınızdaydık. Başkaları gibi gelip burada görüntü vermektense kalpten üzülmeyi yeğledik ve bununla ilgili de bir mücadele içine girdik. Bugün itibariyle hukuk mücadelemiz neticelendi. Bizler Meta- Su'nun yeni yöneticileri olarak karşınızdayız. Bugün itibariyle siyaset kaybetmiş, hukuk kazanmıştır. İkbalini düşünenler kaybetmiş, işçimiz, emekçimiz kazanmıştır. Hepiniz işinizin başına geçin" dedi.