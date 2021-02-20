İzmir göçüyor

Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sıkça görülen ve toprak kayması olarak da bilinen heyelan, son yıllarda normalden daha fazla yağış alan ve 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'de de hayatı tehdit etmeye başladı. Zemini yapay dolgu malzemesinden oluşan ve eğimin fazla olduğu bölgelerde görülen heyelanlar, Çiğli, Narlıdere ve Bornova'da yaşayanları tedirgin etti.

İNSAN BOYUNDA YARIKLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde yıllardır faaliyet gösteren Çiğli'deki Harmandalı Çöp Tesisi'nin Menemen kısmında, son yıllarda artan toprak kayması, heyelanın boyutlarını gözler önüne serdi. Heyelanın meydana geldiği bölgede derin çatlaklar oluşurken, bu yarıkların neredeyse insan boyunda olduğu göze çarptı. Narlıdere'nin Narbel Mahallesi'nde de benzer bir sorun yaşanıyor. Burada yaşanan heyelan nedeni ile Narbel yolunun zemininde çatlaklar ve bazı kesimlerinde de çökmeler meydana geldi. Asfalt yolun bazı kısımlarında derin çatlaklar oluşurken, belediye ekipleri beton bariyerler koyarak önlem almaya çalıştı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar ise daha büyük bir heyelan olmasından korktuklarını dile getirdi.

Harmandalı'nda gerçekleşen heyelan sonrası yer yer insan boyunu geçen derin yarıklar oluştu.

İZLERİ HALA SİLİNMEDİ

Bornova'nın kırsal mahallesi Eğridere ile Homeros Vadisi'nde ise, 19 Şubat 2019 yılında meydana gelen ve şans eseri can kaybının olmadığı heyelanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen korkutucu izleri silinmedi. Heyelan olduğunda çok korktuklarını ifade eden vatandaşlar, ilk günkü gibi olmasa da toprak kaymasının halen devam ettiğini, diken üstünde oturduklarını vurguladı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Yeni Asır ekibiyle birlikte Bornova Eğridere Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Her deprem sonrası zemin titreşiyor ve açılan çatlakları sürekli büyütüyor. Hatta yeni çatlaklar oluşmasına da neden oluyor" dedi. Kış aylarında zeminin belli ölçeklerde suya doygun hale geldiğini hatırlatan Sözbilir, "Onun etkisi ile yeni çatlaklar oluşup, heyelan alanı büyüyebiliyor. Özellikle Mart aylarında, bu heyelanların büyümesi söz konusu olabilir. Stabil gibi duran evler sıkıntıya girebilir. Son 3 ay içinde özellikle Narbel, Çiğli Harmandalı ve Bornova Eğridere taraflarında heyelan gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor" dedi.

Metin BURMALI