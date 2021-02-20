İzmir'de kadına şiddete suçüstü! Polisi aradı hayatı kurtuldu

İlçede "ikamette kadına yönelik şiddet" ihbarı sonrası adrese giden polis ekibi, Selçuk O'nun karısını darbettiğini ve elindeki bıçakla tehdit ettiğini gördü.

Etkisiz hale getirilen Selçuk O, gözaltına alındı.

Müdahale ile kurtarılan ve vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar bulunduğu belirlenen kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk O, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

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