Yeni platform geliyor: Doğru mu? İletişim Başkanı Altun, 'Çok yakında' diyerek duyurdu...

Teknoloji çağına geçiş ile birlikte yaygınlaşan akıllı telefonlar sonrası sosyal medya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Artık siyasetten, sosyal olaylara, spordan, sanata her alanda etkili olan sosyal medya, amacı dışında kullanımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birçok kez doğru bilgiden daha fazla manipülatif bilgiler, doğruların yerine yalan haberler hızla yayılarak etki oluşturuyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu yalanlar ve karalama kampanyalarından yılmış durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu konuda dev bir adım atıyor. Hükümet ve toplumsal olaylarla ilgili ortaya atılacak yalanlar, manipülatif bilgiler ve karalama kampanyaları 'Doğru mu' isimli aplikasyon ile engellenecek. Sahte ve gerçek dışı bilgilerin doğruları bu platformdan paylaşılacak.

FAHRETTİN ALTUN, 'ÇOK YAKINDA' DİYEREK DUYURDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir sosyal medya kullanıcısının, 'Bence İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yayılan yalan haberlerin gerçeklerini topluma daha iyi anlatabilmek için resmi bir Fact-checking (teyit) sayfası oluşturması elzemdir. Muhalefet, "duygu sömürüsü", mağduriyet üzerine kurulu yalanlarla halkı zehirliyor.' paylaşımını alıntılayarak yeni uygulamanın müjdesini verdi.

Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.

Şu anda test aşamasında.

Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021

Altun, "Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.

Şu anda test aşamasında. Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

'DOĞRU MU' APLİKASYONU HEM ANDROİD HEM DE IOS DESTEKLİ OLACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında uygulamanın tanıtım broşürlerine de yer verdi. Tanıtım broşürlerinde 'Doğru mu' isimli uygulamanın IOS ve Android destekli olacağı görüldü. Afişte, 'Pek yakında IOS ve Android marketlerde' ifadesi yer aldı.