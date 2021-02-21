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Haberler İzmir Bakan Kurum açıkladı! Rıza Bey Apartmanı yerine park yapılacak

Bakan Kurum açıkladı! yerine park yapılacak

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'de meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 'nın yerine park yapılacağını açıkladı.

Bakan Kurum açıkladı! Rıza Bey Apartmanı yerine park yapılacak

21.02.2021, 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021, 15:47

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirileceği öğrenildi.

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