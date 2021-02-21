Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirileceği öğrenildi.İzmir'de dev dönüşüm! 600 ağır hasarlı bina yıkılıyor
Bakan Kurum açıkladı! Rıza Bey Apartmanı yerine park yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.