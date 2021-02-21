Haberler İzmir Bakan Kurum açıkladı! Rıza Bey Apartmanı yerine park yapılacak

Bakan Kurum açıkladı! Rıza Bey Apartmanı yerine park yapılacak

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılacağını açıkladı.

21.02.2021, 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021, 15:47