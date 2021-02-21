Son telefon katilin kimliğini ele verdi

İzmir Alsancak'ta 14 Şubat'tan bu yana kayıp olan genç kızın cesedi, battaniyeye sarılı şekilde Menderes Gümüldür'de ormanlık alanda bulundu. Elle boğularak öldürüldüğü belirlenen kızın katil zanlısı Taylan Özgür İmal, cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı, yeni tanıştığı Ayşe Nazlı'yı öldürmeden saatler önce bir arkadaşını araması için genç kıza cep telefonunu verdi. Ayşe'nin yaptığı bu son arama, polisin zanlı Taylan Özgür İmal'ın kimliğine ulaşmasını sağladı.

PARKTA GENÇ KIZA YANAŞTI

İzmir'de restoran işletmecisi Altan Kınacı'nın 20 yaşındaki lise mezunu kızı Ayşe Nazlı Kınacı, 14 Şubat'ta arkadaşı Özlem'e gitmek üzere evden çıktı. Seferihisar Ürkmez'de oturan Özlem'in evde sevgilisiyle kendisi yüzünden kavga ettiğine şahit olan genç kız, telefonunu evde bırakarak üzüntüyle evden çıktı ve yakınlardaki bir parka gitti. Burada Ayşe Nazlı'nın ağladığını gören ve Ürkmez'de inşaat işleriyle uğraşan Taylan Özgür İmal, genç kızı teselli etmeye çalışarak aracıyla dolaştırmayı teklif etti. Kınacı ise İmal'dan telefonunu isteyerek arkadaşı Özlem'i aradı ve dışarıda olduğunu, merak etmemesini söyledi.

BABA KARAKOLA GİTTİ

Baba Altan Kınacı ise ertesi gün kızının eve dönmeyişi üzerine kendisini aradı ancak genç kızın telefonunu arkadaşı Özlem açtı. Ayşe'nin evde olmadığını söyleyen Özlem, bir gün önce kendisini bir başka kişinin telefonundan aradığını ve iyi olduğunu söylediğini anlattı. Ve daha sonra genç kızın kendisini aradığı telefon numarasını baba Kınacı'ya verdi. Altan Kınacı'nın aradığı telefona çıkan Taylan Özgür İmal ise, "Ben sadece ricada bulunduğu için parktan arkadaşını araması için ona telefonumu verdim. Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorum" karşılığını verdi. Ancak durumdan şüphelenen baba, İmal'ın telefonunu polise bildirdi.

2. GÜN SORGUDA İTİRAF ETTİ

Baba Kınacı'nın durumdan şüphelenerek numarayı polise bildirmesiyle yakalanarak Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen İmal, kızın nerede olduğunu bilmediğini söylese de ikinci günkü sorguda cinayeti kabul etti. İmal soğukkanlılıkla anlattığı ifadesinde, Ayşe ile parkta tanıştığını, araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada kendi isteğiyle birlikte olduklarını ancak sonradan aralarında tartışma çıktığını ve kızı araçta elleriyle boğarak öldürdüğünü anlattı. İmal'ın itirafıyla polis Ayşe'nin cesedini bir battaniyeye sarılı olarak Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiindeki ormanlık alanda buldu.



DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

AYŞE Nazlı Kınacı'nın sosyal medya hesabından 18 Ocak günü, 'Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın' diye paylaşım yaptığı görüldü.

FATİH ŞENDİL