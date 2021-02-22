Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar

İzmir Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan İzmir'deki açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

5 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ

Kısa sürede teslim etmeyi hedeflediğimiz deprem konutlarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Afetleri engellemeyiz ama yıkıcı etkisini azaltabiliriz. 5 bin deprem konutumuzu da işte bu anlayışla hızla hayata geçiriyoruz. 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladık. Bugün ilk etapta yerinde yapılacak 1444 kont ve 208 konut ile rezerv alanında yapılacak 309 konutun temelini atıyoruz.

Bayraklı'da inşa edeceğimiz konutları İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutları olarak da kullanacağız. Karaburun ilçesinde depremden etkilenen köylerde köy evleri yapacağız.





Depremden 91 saat sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğimizin sevinciyle 84 milyon olarak kucaklaştığımız yer burasıdır. Bu alanı hem depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda kalmasını sağlayacak bir alan olarak düzenleyeceğiz. Rıza Bey apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede evlerini yapıp teslim edeceğiz.

18 BİNE YAKINININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Son 8 yıldır İzmir'de riskili yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik.





Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. Yatırım değeri 800 milyon lira. Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.

Çiğli ve Bergama'da TOKİ eliyle hayata geçireceğimiz millet bahçeleri aynı zamanda toplanma alanları olacak.



İNŞALLAH KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI DA HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ

İzmir Ankara yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Halkapınar Otagar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize yakışan bir hizmet projesi olduğunu düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi projemizin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan menderes Havalimanı'nı baştan sona yeniledik ve şu anda hizmetinizde.





İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında destek sağladık. İzmir'deki 26 ilçemize doğal gaz getirdik. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızla tamamlayacağız.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu afet gerçeğinden hareketle 2012'den itibaren kentsel dönüşüm seferliği başlattık.



Ekranda zaten şu anda animasyon olarak apartmanları görüyorsunuz. İnşallah bu güzellikte apartmanlarla Bayraklı'nın yeni hali bu şekilde olacak. Türkiye genelinde 1 milyon konutun yapımını gerçekleştirdik.