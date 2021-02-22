İzmir'de yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 626 sikke ve 35 obje olmak üzere toplam 661 adet tarihi eser ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.