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Haberler İzmir İzmir'de yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

'de yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

'in ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 661 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
İHA

22.02.2021, 23:41

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 626 sikke ve 35 obje olmak üzere toplam 661 adet tarihi eser ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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