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Haberler İzmir Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı yaptığı son dakika paylaşımında "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

23.02.2021, 00:12 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021, 00:21

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı illerde vaka sayılarının arttığına işaret ederek, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."

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