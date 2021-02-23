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Haberler İzmir Bucalılar psikososyal destek hattıyla rahatladı

Bucalılar psikososyal destek hattıyla rahatladı

Bucalılar psikososyal destek hattıyla rahatladı

23.2.2021

BUCA Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nin pandemi döneminin başında hizmete açtığı psikososyal destek hattı, bugüne kadar 226 Bucalı'ya destek verdi. Yapılan görüşmelerde İzmir'de yaşanan deprem ve sel felaketi gibi doğal afetlerin neden olduğu korkuların giderilmesi, pandemi tedbirleri nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukların bıraktığı izler, aile içi yaşanan sorunlar, bireysel bunalımlar gibi konulara yönelik destek sağlandı.
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