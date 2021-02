İzmir'de hareketli anlar! Taksiciyi, bıçak tehdidiyle gasbetti

Olay, saat 02.30 sıralarında, Küçükada Mahallesi 1433 Sokak ile 3560/2 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Serhat S., Mehmet Can T.'nin (53) taksisine müşteri olarak bindi. Küçükada Mahallesi'ne gideceğini söyleyen Serhat S., kısa süre sonra üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Mehmet Can T.'ye dayadı. Ardından da cep telefonu ile yaklaşık 2 bin lirayı aldı. Hızla taksiden inen Serhat S. kaçmaya başlarken, Mehmet Can T. aracıyla gaspçıyı takip etmek istedi. Ancak Serhat S., ara sokaklara girerek, kayıplara karıştı. Mehmet Can T. de polisi aradı.

Polis, tehdit, hakaret, yaralama, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz, uyuşturucu, yangın çıkartma, güveni kötüye kullanma ve çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.