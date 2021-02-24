“PKK ailemden 5 kişiyi şehit etti”

Her fırsatta HDP'lilere ve LGBT'lilere destek verip kadrosunu terör sevicilerle dolduran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adil Ağın'dan tepki geldi. Ağın, terör örgütü PKK'ya karşı koruculuk sistemi öncesinde silahla ilk direnişi gösteren ve ailesinden 5 kişiyi terör örgütü PKK'ya karşı şehit veren Goyan aşiretinin üyesi. İzmir'de Şehit Aileleri Derneği Başkanı olarak görevini sürdüren Şırnaklı ve Kürt kökenli Adil Ağın, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in birçok HDP'li sivil toplum kuruluşuna destek verdiğini, belediye kadrolarına aldığını ve ziyaretlerde bulunduğunu ancak bir kez bile derneğe gelmediklerini söyledi.

TERÖRÜN DİNİ, IRKI YOK

İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adil Ağın, on binlerce vatan evladının şehit olmasına neden olan terörün dini, dili ve ırkı olmadığını söyledi. 1 Aralık 2018 itibariyle değişen İzmir Şehit Aileleri Derneği'nin yeni yönetim kurulunda Kürt kökenli şehit ailelerinin çoğunlukta olduğunu anlatan Ağın, Şırnak Uludere'de PKK saldırısı sonucunda koruculuk yapan babası, kız kardeşi, amcası, yeğeni ve dayısı olmak üzere 5 yakınını şehit verdi. Terör örgütü PKK'ya karşı koruculuk sistemi öncesinde silahla ilk direnişi gösteren ve ailesinden 5 kişiyi terör örgütü PKK'ya karşı direnişte şehit veren Goyan aşireti üyesi Adil Ağın, Adnan Menderes Havalimanı'nda hava yolu şirketlerini denetleme ve kontrol görevini yürütüyor.

20 MEHMETÇİĞİ KURTARDILAR

HAYAT hikayesiyle yürek burkan İzmir Şehit Aileleri Derneği'nin yeni Başkanı Adil Ağın, Şırnak Uludere'ye bağlı Yemişli'de dünyaya geldi. Hakkari, Şırnak ve Irak arasında kritik bir noktada bulunan Yemişli köyü PKK'yla mücadelede bölgenin en önemli yerlerinden biriydi. Adil Ağın'ın

ailesi de köyünü savunanlar arasında yer aldı. Yeri geldi dağda mahsur kalan 20 Mehmetçik'i PKK'nın elinden kurtardılar, yeri geldi Irak'ın

kuzeyinde Türk ordusuyla birlikte operasyona katıldılar.

Bunun bedeli olarak Ağın, ailesinden 5 kişiyi şehit verdi. 1992 yılında Şırnak Uludere'nin Yemişli Köyü'nde TSK tarafından düzenlenen Kuzey Irak Harekatı sırasında terör örgütünün saldırılarının arttığı dönemde koruculuk yapan babası Hasan Ağın, kız kardeşi Bedriye Ağın şehit olmuştu. Babasının şehit olmasının ardından baş korucu olarak yerine geçen amcası Selim Ağın, oğlu Emin Ağın ve dayısı Yusuf Encu ise PKK'nın karakol baskını sırasında çıkan çatışmada şehit olmuşlardı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER BİZİ BİR KERE BİLE ZİYARETE GELMEDİ"

Derneğe yer aradıkları süreçte birçok kez kendilerinden randevu istemelerine rağmen

cevap alamadıklarını belirten Adil Ağın, "İzmir Valiliğinin desteğiyle derneğimize yer bulduk" dedi.

MADDİ DEĞİL MANEVİ DESTEK

Ağın sözlerini şöyle sürdürdü: Biz kimseden para veya maddi destek istemedik. Sadece manevi olarak ilgi bekledik. Ancak bunu bile bize çok gördüler. Ama PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye her zaman destek olmaktan çekinmediler. Biz bu ülkede Kürt sorunu olduğuna asla inanmıyoruz. Bakın bizim derneğimizin üyesi olan şehit ailelerinin yüzde 70'ten fazlası Kürt kökenli. Eğer HDP'nin derdi Kürtlere yardım etmek olsaydı bir gün olsun bize ziyarete gelirlerdi. Ne HDP ne de Soyer bize ziyarete geldi. Halimizi hatırımızı bile sormadı. Bunu Kürt meselesi haline getirmek isteyen odaklar bundan nemalanmak istiyor. Aksi taktirde terör olaylarında ölenlerin yüzde 80'inin Kürt olması mantıklı değil" diye konuştu.

YÜZDE 80'İ KÜRT KÖKENLİ

10 yıldır İzmir'de yaşayan Ağın, İzmir Şehit Aileleri Derneği'ne 7 yıl önce üye oldu. 7 yıllık sürede dernek içindeki şehit aileleriyle ortak kaderi paylaşarak kendini sevdiren Adil Ağın, yeni dönemde başkan seçildi. Duygu ve düşüncelerini Yeni Asır'a anlatan Ağın, "Aynı kaderi paylaşan insanlar olarak bu dernek çatısı altındayız. Derneğimizin üyeleri genellikle Doğu kökenli vatandaşlardan oluşuyor. Terör dendiği zaman Türk- Kürt kavramı kullanılabiliyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Aşağı yukarı şehitlerimizin yüzde 80'i Doğu kökenli. Bizde böyle bir ayrım yok. Şırnak'tan birinin de İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı olabileceğini ispat ettik. Bu hepimizin ortak acısıdır. Terörün dini, dili, ırkı yoktur. Mesele Kürt meselesi değil. Mesele daha büyük. Bir toplumu bir arada tutan bayraktır. Tek bayrak altındayız. Birçok ortak değere rağmen çok basit farklılıkları önümüze çıkarıp iç ve dış mihraklar bu sorunu çıkarıyor" dedi.

TOLGA TEKİN