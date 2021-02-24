Sakatlanan yarış atına Çeşme’de plaj engeli

İZMİR Çeşme Ilıca Plajı, dün ilginç bir olaya sahne oldu. Black Mert isimli yarış atı, 28 Ocak'ta Şanlıurfa'da koştuğu yarış sonrasında sakatlandı ve tedavi için deniz suyuna ihtiyacı olduğu belirtildi. Yarış atı bu nedenle seyisleri tarafından Çeşme Ilıca Plajı'na getirildi. Yarış atının plaja girdiğini gören Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri soluğu atın yanında alarak plaja atın girmesinin yasak olduğunu söyledi. Zabıta ekipleri, ısrarlara rağmen Black Mert isimli yarış atının denize girmesine müsaade etmedi.

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