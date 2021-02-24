Sosyal medyada büyük vurgun!

Mimar Ozan Demirbaş, 17 Şubat'ta 'mimarozandemirbas' isimli Instagram hesabının hikaye bölümünde, "Casino ve ruletten güzel bir kazanç elde ettim. 5 bin TL yatırımım sayesinde 168 bin TL'lik bir gelir elde ettim. Bu pandemi döneminde siz ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kişi A.Ö'dür. Kendisiyle iletişime geçip, benim yönlendirdiğimi söylerseniz sizlere de yardımcı olacaktır" yazılı paylaşımın yapıldığını gördü.

Şifresi kırılarak, Instagram hesabının ele geçirildiğini anlayan Demirbaş, 19 Şubat günü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sayfa, 22 Şubat günü erişime kapatılırken Demirbaş'ın 15 takipçisi, dolandırıcılara inanıp, toplam 250 bin lira kaptırdı.