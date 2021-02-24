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Haberler İzmir Sosyal medyada büyük vurgun!

Sosyal medyada büyük vurgun!

İzmirli mimar 'ın, 32 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, 5 günde 15 takipçiden 250 bin lira topladı.

Sosyal medyada büyük vurgun!

24.2.2021

Mimar Ozan Demirbaş, 17 Şubat'ta 'mimarozandemirbas' isimli Instagram hesabının hikaye bölümünde, "Casino ve ruletten güzel bir kazanç elde ettim. 5 bin TL yatırımım sayesinde 168 bin TL'lik bir gelir elde ettim. Bu pandemi döneminde siz ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kişi A.Ö'dür. Kendisiyle iletişime geçip, benim yönlendirdiğimi söylerseniz sizlere de yardımcı olacaktır" yazılı paylaşımın yapıldığını gördü.

Şifresi kırılarak, Instagram hesabının ele geçirildiğini anlayan Demirbaş, 19 Şubat günü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sayfa, 22 Şubat günü erişime kapatılırken Demirbaş'ın 15 takipçisi, dolandırıcılara inanıp, toplam 250 bin lira kaptırdı.

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