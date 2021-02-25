Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı İzmir'de kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "ttidigital.izfas.com.tr" adresinde dijital platformda düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Fuarı, çevrim içi toplantıyla açıldı.

İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık AŞ'nin organize ettiği fuarın açılışında konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgınla birlikte insanların kendi kozasına çekildiği, evlerine kapandığı bir dönemden geçildiğini, hayata dair alışkanlıkların yeni bir boyut kazandığını söyledi.

Bu süreçte insanların en fazla özlediği sosyal ihtiyacın seyahat etmek olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmalarının belli bir orana ulaşmasının ardından seyahat etme eğiliminde önemli bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Dünya genelinde başlayan aşılanma çalışmaları yakın bir zamanda seyahatlerin yeniden başlayacağı konusunda umutlarımızı artırırken turizmde yaşanması beklenen hareketliliğe en hızlı cevap vermek ve sezona hazır şekilde girebilmek büyük önem taşıyor."

Bağlıkaya, sektörde Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan değişim ve dönüşümü fuarda düzenlenecek panel ve etkinliklerle inceleyeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Beklentimiz, 2021 turizm sezonunda mayıs ayındaki Ramazan Bayramı ile birlikte iç pazarda bir hareketlenmenin başlaması, haziran ayı ortasından itibaren de yurt dışı pazarların açılmasıyla turizmin bir daha ivme kazanması yönünde. 'İnatla ve inançla turizm' diyerek yüz yüze olamasak da yeni ve güzel bir başlangıç olarak fuarımızın, ülkemizin ve İzmirimizin turizmine katkı sağlayacağına inanıyorum."

"BU KARANLIK GÜNLERDE UMUT OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, 14. Travel Turkey İzmir Fuarı'nın dijital ortamda da başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Türk turizmcileri olarak salgın dönemini en az zararla atlatmaya çalıştıklarını belirten Çorabatır, "Sezonu diğer ülkelerin önünde kapattık. Dünyada yaklaşık yüzde 80 küçülme olurken bizde yüzde 65-70 civarında küçülme oldu. 51 milyon ziyaretçimiz 16 milyona, 34,5 milyar dolar olan gelirimiz 12 milyar dolara geriledi." dedi.

Karamsar bir tablo olmasına rağmen turizm sektörünün "moral sektörü" olduğunu söyleyen Çorabatır, şunları kaydetti:

"İşvereniyle, çalışanıyla, esnafıyla hep birlikte bu karanlık günlerde umut olmayı sürdüreceğiz. Türk turizmi birçok kriz yaşadı ve bu krizlerden hepimiz, beraber hareket ederek, parlayarak çıktık. Dünya altıncılığını bu gücümüzle yakaladık. Bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un öncülüğünde Sağlık ve İçişleri Bakanlığı iş birliği ve sektörün fedakar katkılarıyla geliştirilen güvenli turizm sertifikasıyla diğer ülkelerin önüne geçtik."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, fuarın İzmir ve Türkiye'nin tanıtımında önemli bir görev ve misyon üstlendiğini, Kovid-19 sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini ifade etti.

Köşger, tüm sektör paydaşlarının İzmir ve çevresinin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için özverili gayretlerde bulunduğunu gördüklerini, Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi ile gelecek dönemde bu bölgenin önemli bir cazibe merkezi olacağını dile getirdi.

DİJİTAL TURİZM ANSİKLOPEDİSİ HİZMETE AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kovid-19 salgını sonrası turizm sektöründe ortaya çıkacak önemli fırsatları doğru değerlendirebilmek için çalışma yaptıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Turuncu Çember Hijyen Sertifikası başta olmak üzere İzmir'in sağlıklı ve güvenilir bir turizm destinasyonu olmasına yönelik birçok adım attık. Türkiye'nin ilk dijital turizm ansiklopedisinin beta sürümünü bugün açtık. İzmir'in dijital destinasyon envanteri Visit İzmir'de 11 farklı turizm türünde 2 binden fazla noktaya dair bilgi ve görsel bir araya getirildi. İzmir'in doğal alanlarından tarihi ve kültürel yapılarına kadar değişen bu yeni destinasyonlar şehrimizin eşsiz güzelliğini gözler önüne seriyor."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarın salgının sebep olduğu kayıpların telafisi için önemli bir başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

64 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ KAYDI YAPILDI

Bu yılki fuarın partner ülkesi olarak belirlenen İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson da fuarın tüm sektör tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek katılımcıları sanal İsveç standına davet etti.

Patara Antik Kenti temasıyla düzenlenen fuara 14 ülke katılırken, 64 ülkeden ziyaretçi kaydı yapıldı. Sektörel çevrim içi söyleşilerin de organize edildiği fuar, 27 Şubat Cumartesi gününe kadar açık kalacak.