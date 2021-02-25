Vicdan engellileri

İzmir'de özel bir engelli bakım evinde zihinsel engelli gence şiddet uygulayan biri kadın üç kişinin görüntüleri olay yarattı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulunurken, emniyet güçleri, kimliklerini tespit ettiği 3 kişiyi gözaltına aldı.



TEHDİT DE ETTİLER

İzmir'de geçtiğimiz yıl özel bir engelli bakım merkezinde iddiaya göre tellere tırmandığı için tecrit edilen engelli genç, bakım merkezi personeli olarak çalışan biri kadın üç kişi tarafından darp edildi. Ayrıca personelin engelli genci yemek ve su vermemekle tehdit ettiği görüldü. Bu olay, orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla videoya alındı. Olaydan bir yıl sonra görüntüler kamuoyuna yansıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklamasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu görüntüleri incelemeye alındı.





GEÇEN YIL ÇEKİLMİŞ

Geçen yıl kaydedildiği belirlenen görüntülerde zihinsel engelli kişiyi darp eden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit ederek şiddet uyguladığı saptanan biri kadın 3 kişi, kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Görüntülerde bulunan 3 kişiden 2'sinin artık merkezde çalışmadığı öğrenilirken, birinin hala çalıştığı belirlendi.



'SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK'

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."