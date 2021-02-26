Büyükşehir Meclisi’ne olağanüstü toplantı çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, kentteki hasarlı ve riskli yapıların hak kaybı yaşanmadan dönüşümüne ilişkin düzenlenme tamamlandı. 30 Ekim depremi sonrası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılar ile 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" öncesinde ruhsat alan yapılar veya 6306 sayılı kanun kapsamında riskli olarak belirlenen ruhsatlı yapıları kapsayan düzenleme İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunulacak.

RAPORLAR OYLANACAK

Başkan Tunç Soyer'in çağrısı ile 1 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de olağanüstü toplanacak mecliste bahsi geçen durumlardaki plan ve uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği düzenlemeyle ilgili İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm komisyonlarının raporları oylanacak.



"ZEUS SUNAĞI'NIN İADESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama Kültür Merkezi'nde, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Zeus Sunağı konulu toplantıya katıldı. Soyer burada yaptığı açıklamada Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zeus Sunağının Bergama'ya iadesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini bildirdi.