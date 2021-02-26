Engelli merkezindeki şiddete iki tutuklama

İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezinde zihinsel engelli genci darp eden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer almasına ilişkin inceleme başlatıldığı, olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.



TORUNUNUN EZİYET GÖRDÜĞÜNÜ FARK ETMİŞ

TORUNU A.B.T'nin daha önceden de orada birkaç kez eziyet gördüğünü fark ettiğini söyleyen Havva Yıldırım, "Fakat benim bir hakkım yok ne yapabilirim ki diye geriye çekildim. En sonunda da bu haber duyulunca oradan gitti çocuğum. Benim çocuğum 25 yaşında ama aklı 3 yaşındaki bir çocuk gibi. Ben ona bakabilecek olsam hiç çocuğumu oralarda bırakır mıyım? Çarem olmadığı için ben tüm bunlara katlanıyorum. O benim canımın bir parçası ama bir çarem yok" dedi.