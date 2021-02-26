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Haberler İzmir Foça’nın 30 yıllık imar sorunu çözüldü

’nın 30 yıllık imar sorunu çözüldü

Foça’nın 30 yıllık imar sorunu çözüldü

26.2.2021

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Foça kent merkezinin 30 yıldır tıkanan kentsel SİT alanı imar planı sürecinin çözümlenerek Foça'nın nazım planlarının Bakanlıkça onaylandığını söyledi. "Hükümetimiz, İzmir ve Foça'nın turizmden yeterli payı alması ile ilgili çalışmalarına devam edecek ve yeni proje ve müjdeleri hemşerilerimizle paylaşacağız" diyen Nasır, "Nazım imar planı onayından sonra bu plana uygun olarak onaylanacak koruma amaçlı uygulama imar planı sonucunda plan olmamasından dolayı yapılamayan, altyapı ve turizm projeleri hayata geçirilebilecek" diye konuştu.

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