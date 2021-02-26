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Haberler İzmir Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu

Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu

- 'a yolcu taşıyan otobüsün ikinci şoförü (55) uyumak için girdiği bagaj kısmındaki dinlenme yerinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Taş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Otobüs şoförü bagajdaki dinlenme yerinde ölü bulundu
DHA

26.02.2021, 11:51

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Enver Taş, Batman seferini yapmak için dün saat 14.30'da İzmir'den yola çıktı. Taş, yönetimindeki 01 DKD 39 plakalı otobüsle Manisa'nın Kula ilçesine geldi. Burada görevi Akan Özkanat'a bırakan Taş, uyumak için otobüsün bagajındaki dinlenme yerine geçti. Saat 00.30 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesine gelen Özkanat, burada mola verip, nöbet değişimi yapmak için Taş'ın yanına gitti.

Özkanat, Taş'ı uyandıramadı. Bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Taş'ın cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kalp krizinde yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Taş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

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