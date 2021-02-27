Şehir Tiyatroları’nda Yücel Erten tartışması

'ATAMA ETİK DEĞİL'

İzmir sivil toplum kuruluşlarının duayen ismi ve belediye eski meclis üyesi Sancar Maruflu, "Yücel Erten, genel sanat yönetmenliği için başvuran 29 aday arasında yer almıyordu. Erten, aday olmadığı ve adaylık için aranılan şartlara uymadığı halde bu göreve atanmıştır" dedi. Kıbrıs'ta yaşadığını ve şu an 76 yaşında olduğunu ifade eden Maruflu, "Bizim Yücel Erten'in tiyatro ve sinema birikimine asla itirazımız olamaz. Ancak doğruyu da söylemek zorundayım. Erten'in son ana kadar Seçiciler Kurulu üyesi olması nedeniyle zaten genel sanat yönetmeni adaylığı için başvuru dosyası da vermemiş olması ve 76 yaşında olduğu için 657 sayılı kanun hükümlerine de uymaması nedeniyle 29 tane müracaat varken dışarıdan atanması etik değildir. Belediyenin çağrısıyla başvuru yapan 29 kişiye büyük ayıp yapılmıştır" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ