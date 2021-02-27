Son nefesine kadar direnip şehit düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, son Elbab Şehitleri arasında büyük bir kahramanlık örneği göstererek vatanı için canını verip şehadet mertebesine ulaştı. Harekat sırasında Elbab'da teröristlerin saldırısına uğrayan arkadaşı Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ve 15 askeri kurtarmaya çalışan Astsubay Yahya Efiloğlu, vücuduna isabet eden mermilerle şehit düştü.

"SURİYE TEMİZLENMEDEN RAHAT YOK"

Şehit olacağını harekattan 1 ay önce ailesine haber verip "Beni Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedin" diye vasiyet eden Yahya Efiloğlu'nun inşaat işçisi olan babası Abdullah Efiloğlu, her perşembe ve cuma günü oğlunun İzmir'deki mezarı başında dua ediyor. Yeni Asır'a konuşan şehidin babası Abdullah Efiloğlu, "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlere tokat gibi bir cevap verdi. Baba Efiloğlu, "Oğlum silah arkadaşlarıyla birlikte kahramanca savaşıp şehit oldu. Suriye'deki teröristler temizlenmeden biz burada rahat edemeyiz. Çünkü hepsi PKK'ya destek veriyor. Vatanımız sağolsun. Bir oğlum daha var, isterseler devletimize onu da vereceğim. Gerekirse kendim de gideceğim. Biz bu olaylara hep böyle baktık. Benim çocuğum da her zaman bu fikirdeydi" diye konuştu.

'VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'

OĞLU ile son olarak çatışmadan önceki gün telefonla konuştuğunu dile getiren baba Efiloğlu, "Bir oğlum daha var, isterseler devletimize onu da vereceğim. Ben 60 yaşındayım, gerekirse kendim de gideceğim. Biz bu duyguları yaşıyoruz, benim çocuğum da her zaman aynı duygular içindeydi. Baba 'Şehit olursam beni Kadifekale Şehitliği'ne İzmir'e defnedin' demişti. 'Hava Şehitliği'ne defnedin' diye vasiyette bulunmuştu. Bu isteğini şehadet mertebesinin güzelliği gereği yerine getirdik. Aile olarak silah arkadaşlarının yanına defnetmeye karar verdik" dedi.

CANLI TERÖRİST BIRAKMADILAR

ANKARA Gölbaşı'ndaki Özel kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda 8 Şubat 2017'de şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babası Abdullah Efiloğlu, her hafta perşembe ve cuma günü oğlunun Kadifekale Şehitliği'nde bulunan mezarı başına giderek dua ediyor. Mezarı başında Yeni Asır'a konuşan acılı baba, oğlum harekat sırasında yanında bulunan silah arkadaşı uzman çavuş Gökhan Kılıç ve 15 askerle, kendilerine saldıran teröristlerle çatışmaya girmiş. Arkadaşı yaralanınca ona yardım etmek için mücadele etmiş. Bu sırada ikisi birden şehit düşmüşler. Ama kendilerine saldıran teröristleri de öldürmüşler" diye konuştu.

SEVDİĞİ KIZLA EVLENECEKTİ

OĞLUNU imanlı, inançlı ve vatanı için canını feda edecek kadar seven bir genç olarak yetiştirdiklerini dile getiren şehit babası Abdullah Efiloğlu, "Güzel oğlum şehitlik mertebesine ulaşmış bulundu. Yüce Mevla'nın mükafatına ulaşırken, inşallah bizler de onun yanına komşu oluruz. Şehit düştüğü günün önceki akşamı kendisi ile telefonda konuşma fırsatım olmuştu. Askerden dönünce sevdiği kızı istemeye gidecektik. O yaz düğün yapmayı planlıyorduk, nasip olmadı" şeklinde konuştu.