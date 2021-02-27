Travel Turkey’de Çeşme şoku!

İzmir'in önemli markalarından biri olan Travel Turkey İzmir Fuarı, 14. kez kapılarını açarken Çeşme şoku yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlenen fuarda İzmir'in en önemli turizm merkezi Çeşme yer almadı. Fuarda her yıl yerini alan Çeşme Belediyesi'nin bu yıl fuara katılmaması şok etkisi yarattı. Gaziemir, Karşıyaka Belediyeleri'nin bile fuarda yer almasına rağmen İzmir'in turizmdeki lokomotif kenti Çeşme'nin olmaması dikkat çekti.





Orkun Kalonya





CHP'li Başkan Ekrem Oran'ın yönetimindeki Çeşme Belediyesi'nin, küçük ilçe belediyelerinin bile katıldığı bir turizm fuarında yer almaması şaşkınlığa yol açtı.

"ARIZA OLMUŞ"

Yeni Asır'ın görüştüğü Çeşme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Orkun Kalonya, bu yıl dijital ortamda düzenlenen fuara teknik bir aksaklık nedeniyle katılamadıklarını söyledi. Kalonya, "Bu tür teknolojik konularla alakalı tüm Türkiye'de arıza yaşanıyor. Yavaş yavaş herkes bu teknik konulara alışacak. Bir teknik arıza olmuş. İstişarelerini yapıyoruz. Düzeltilir, ortada bir sorun yok" dedi. Kalonya, "Çeşme gibi turizm açısından bu denli önemli bir merkezin İzmir'deki bu fuarda olmaması bir eksiklik oluşturmuyor mu?" sorusuna ise, "Doğrudur ama elektronik ortama aktarılırken böyle teknik sorunlar çıkabilir ama en kısa sürede düzeltilir" dedi.

İZFAS: HER İSTEYENE YER VERDİK

KONUYLA ilgili görüştüğümüz İZFAŞ yetkilileri ise, "Fuarımız için tüm sektöre bilgilendirme yapıldı, davetler yapıldı. İzmir ilçe belediyelerimize davetler yapıldı. İzmir ilçe belediyeleri için İzmir Sokakları tanıtımı yapıldı. Dijitalde de yer almak isteyen her kurum ve turizm paydaşımızı son başvuru tarihinden önce fuarımıza kattık. Yani yer almak isteyen herkese fuarımızda yer verdik. Bu dijital fuara katılamayan turizm sektör paydaşlarımızı artık 2-4 Aralık 2021'de 15'incisi yapılacak Travel Turkey fuarımıza bekliyoruz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ