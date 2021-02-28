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Haberler İzmir Buca ve Konak’a yayalar için üst geçit

ve ’a yayalar için üst geçit

Buca ve Konak’a yayalar için üst geçit

28.2.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi yurttaşlardan gelen talepleri dikkate alarak Buca Doğuş Caddesi'ne yeni yaya üst geçidi kazandırıyor. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü ve yerleşim alanları arasında güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla tasarlanan yaya üst geçidinde merdiven ve asansör olacak. Konak Mürselpaşa Bulvarı'ndaki Şehit Er Altan Yenil yaya üst geçidinin ise yenileme çalışmaları başlatıldı. Her iki üst geçit Nisan ayında kullanıma açılacak.
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