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Haberler İzmir Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı

'daki 2B arazilerinde yıkım başladı

'in ilçesine bağlı , , gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında Jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bornova'daki 2B arazilerinde yıkım başladı
DHA

01.03.2021, 17:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların yıkılması için talimatı verdi. Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi yerlerde orman vasfını yitirmiş 2B arazilerine inşa edilen meskenlerin yıkım kararı onaylandı.



Bölgede yaklaşık 144 evin yıkımına karar verilirken iş makineleri ile bölgeye gelen Bornova Belediyesi ekipleri kepçeyle yıkım işlemine başladı.Yıkım çalışmaları sırasında Jandarma ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.



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