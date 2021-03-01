Çeşme'de kısıtlamaya uymayanlara ceza

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Çeşme girişlerinde, ana kavşaklarda, sahillerde, parklarda, ana cadde ve sokaklarda yoğun denetleme yaptılar. Pandemi önlemleri nedeniyle, uzunca bir süredir her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Cumartesi ve Pazar günleri Çeşme'de, 16 ekipten oluşan, 20 Amir ve 180 polis memuru ile yoğun denetim yapıldı.





Denetimlerde, dışarıda dolaşan tüm şahıslar ve araçlar ekiplerce durdurularak, sorgulandı. Dışarıya çıkma muafiyeti olmayanlara ise idari para cezası uygulandı.





İki gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, 756 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 101 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için tutanak tanzim edildi. Polis ekipleri, 188 araçla ilgili sorgulama yaparken, 27 araca toplam 22 bin 327 lira idari para cezası kestiler. Denetimler sırasında aranma kaydı olan 2 kişi hakkında gerekli işlemler yapıldı.