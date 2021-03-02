Gaziemir Belediyesi Mart ayı toplantısı Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda başkanlığında toplandı. CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda'ya "Söz istiyorum" dedi. Halil Arda, Levent Çağlarsu'nun dışarı çıkarılmasını istedi ve Çağlarsu'nun kendisine daha önce Hitler dediğini savundu. Halil Arda'nın talimatıyla zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı. Söz konusu duruma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri tepki gösterdi.

AK PARTİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ile Cumhur İttifakı Meclis üyeleri; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı protesto etmek için Meclis'i terk etti.





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CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu: "Söz istiyorum"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: (Levent Çağlarsu'ya çağrıda bulunuyor) "Lütfen dışarıya çıkın. Lütfen dışarıya çıkın"

Levent Çağlarsu: "Bu anti demokratik uygulamaya 'Evet' diyor musunuz?"

Halil Arda: "Lütfen dışarıya çıkın. Lütfen dışarıya çıkın. Beni burada Hitler'e benzetirken müdahale etseydiniz. (Zabıta) Lütfen çıkarır mısınız dışarıya? Çıkar mısınız dışarıya?

Levent Çağlarsu: "Az bile söylemişim"

Halil Arda: "Beni Hitler'e benzetirken müdahale etseydi arkadaşlarımız. O gün sessiz kalanlar bugün beni seviyeye davet edemezler. Lütfen dışarıya çıkın"

(Zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalışıyor)

Levent Çağlarsu: "Ben demokratik bir şekilde söz hakkı istiyorum"

Halil Arda: "Gündemin yedinci maddesine geçiyorum. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerini oylamaya sunuyorum"

Levent Çağlarsu: (Halil Arda'ya) Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz."