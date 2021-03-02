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Haberler İzmir Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm ekibi İzmir’de

Isı Kaybı Ölçüm ekibi ’de

Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm ekibi İzmir’de

2.3.2021

GEÇEN yıl 40'ı aşkın şehirde, 50 bin binada termal kameralarla çekim yapan ve binaların ısı kayıplarını ücretsiz tespit ederek rapor hazırlayan Filli Boya Isı Kaybı Ölçüm Ekipleri, tekrar yola çıkıyor. 30 şehri kapsayan projenin ikinci etabında İzmir'e gelecek ekipler, ısı kaybı ölçüm raporlarını bina sakinleriyle paylaşacak.

Bu raporlar bina sakinlerinin önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlarken, konforlu bir yaşam alanına sahip olmaları için en uygun ısı yalıtım sistem çözümlerini sunuyor. Isı yalıtımında sektörüne yön veren Filli Boya, Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2019'da Isı Kaybı Ölçüm Ekibi uygulamasıyla özel ödüle layık görüldü.

19 Ocak-18 Mart tarihleri arasındaki projenin ikinci etabına başlayan uzmanlar, İzmir'de de ölçümler yapacak. Ücretsiz keşif yaptırmak isteyenler, https://www.dalmacyali.com.tr/ hizmetlerimiz/ucretsiz-kesif üzerinden yada 444 1 222 numaralı hattan ücretsiz olarak taleplerini iletebiliyor.

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