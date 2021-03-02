Somalili hasta İzmir’de gözlerine kavuştu

SOMALİLİ Hırsi Yusuf (67), 2016'da ülkesinde yapılan katarakt ameliyatının ardından görme yetisini kaybetti. Bir tanıdığının vasıtasıyla İzmir'deki özel bir hastanedeki Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a muayene olan Yusuf, kornea nakliyle yeniden görebileceğini öğrendi.

Doktor Yılmaz, hastasına uygun korneanın bulunması için ABD'deki "kornea bankası"na başvurdu ve bulunan kornealar özel saklama koşullarıyla İzmir'e gönderildi. Yılmaz, geçen hafta hastasının sağ gözüne yaptığı kornea nakli sayesinde onun 5 yıl sonra görmesini sağladı. Yeniden görmenin mutluluğunu yaşayan Hırsi Yusuf, "Türk hekimlerinden Allah razı olsun" diye konuştu.