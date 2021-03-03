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Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldı

’in ilçesinde, bir otomobil önce park halindeki araca çarptı ardından bir binanın bahçesine uçtu. O esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk üzerine devrilen otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldı
İHA

04.03.2021, 00:16

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y., cadde üzerinde Tata marka 33 AFU 635 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 35 AT 8216 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bir binanın bahçesine devrildi. Bu esnada bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki Enes O., üzerine devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.



ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Enes O.'nun kafasında yaralanma bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kızları D.Y., ve Y.Y'nin ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
Öte yandan, sürücü E.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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