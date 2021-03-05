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Haberler İzmir “Bu son yemeğin diyerek bıçakladı”

“Bu son yemeğin diyerek bıçakladı”

'in ilçesinde boşanmak istediği eşi (26) tarafından 'konuşma' bahanesiyle çağrıldığı dönercide, 38 yerinden bıçaklanan (23), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kıncı, "'Yemeğini güzel ye, bu senin son yemeğin' dedikten sonra cebinden çıkardığı bıçağı saplamaya başladı" dedi.

“Bu son yemeğin diyerek bıçakladı”

5.3.2021

Geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da yaşanan olaydan sonra gözaltına alınan Burak Kıncı 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıyor.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Aycan Kıncı, "Evliliğim süresince şiddet gördüm. Beni çatıdan aşağıya atmaya çalıştığı gün ayrılmaya karar verdim. Olay günü konuşmak için mesaj attı. Ben de iki çocuğumuz olduğu için 'Tamam' dedim. Ancak boşanma kararımdan vazgeçemeyeceğimi belirttim. Yemek yerken eve dönmem için baskı yapmaya başladı.

Kabul etmeyince, 'O zaman yemeğini güzelce ye. Bu senin son yemeğin' dedi. Bana yar değilsen kimseye olmayacaksın' diyerek, beni bıçaklamaya başladı. Kendimi savunmak istedim ama saplamaya devam etti. Oradaki insanlardan bazıları kaçarken bazıları sandalye, tabak fırlatıp, engel olmaya çalıştı. Elinden bıçağı düşürünce, biri beni çekip aldı" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN AĞLADIM"

KINCI, "Hastaneye gittiğimde çok fazla kan kaybetmiştim. Doktorlar böbreğimi alabileceklerini söylediler. Ben de iki çocuğumun olduğunu belirterek, 'Ne gerekirse yapın, ölmek istemiyorum' dedim. Bıçaklanma anımda, tedavi sürecimde sadece çocuklarımı düşündüm. Canım yandığı için değil, onları annesiz bırakmamak için gözyaşı döktüm" diye konuştu.

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