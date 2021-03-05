Evin içini zehir tarlası yapmışlar!

İZMİR'İN Menderes ilçesinde evlerinde skunk bitkisi yetiştiren E.K. ve E.K. gözaltına alındı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 katlı binanın 2 katının uyuşturucu imalathanesine çevrildiğini tespit etti. Yapılan aramada 5 kilo 33 gram skunk, 103 kök skunk bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca mermisi, 17 tüfek fişeği, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi kılıç, tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendirilen taş tablet ve heykel ele geçirildi.

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