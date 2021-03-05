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Haberler İzmir Evin içini zehir tarlası yapmışlar!

Evin içini zehir tarlası yapmışlar!

Evin içini zehir tarlası yapmışlar!

5.3.2021

İZMİR'İN Menderes ilçesinde evlerinde skunk bitkisi yetiştiren E.K. ve E.K. gözaltına alındı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 katlı binanın 2 katının uyuşturucu imalathanesine çevrildiğini tespit etti. Yapılan aramada 5 kilo 33 gram skunk, 103 kök skunk bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca mermisi, 17 tüfek fişeği, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi kılıç, tarihi eser niteliğinde oldukları değerlendirilen taş tablet ve heykel ele geçirildi.
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