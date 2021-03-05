İzmir'deki depremin kahramanı AFAD ekipleri, zorlu tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor

Kentte 30 Ekim 2020'deki depremin yanı sıra sel ve hortum afetlerinde de önemli çalışmalar gerçekleştiren İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri, olası afetlere hazırlık için Müdürlük bahçesinde özel olarak hazırlanan eğitim alanında tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Birlikte kentsel arama kurtarmanın yanı sıra yanı sıra Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), doğada arama kurtarma, su altı-su üstü arama kurtarma ve köpekli arama gibi ihtisas ekipleri bulunuyor.

Tatbikatlar, eğitim alanındaki enkazda özel eğitimli köpeklerin katılımıyla yapılıyor.

Senaryo gereği, metruk binada göçük oluştuğu ve 2 vatandaşın enkaz altında kaldığı bilgisi alan ekipler, hızla tam donanımlı araçlar ve arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı.

Çalışma bölgesi ve tehlike alanını belirlemek için şerit çekip, gaz olma ihtimaline karşı önlem alan görevliler, daha sonra gözlem yapıp köpek ve cihazla arama işlemlerini başlattı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan istişare sonucu yandan girişe karar veren ekipler, blokları kaldırarak enkaz altındaki kişilerle temas kurdu, dehliz açarak kurtarma işlemine başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu iki kişi sağlık ekiplerinin gözetiminde enkaz altından çıkarılarak ambulansa taşındı.

"O ENERJİNİN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

İzmir AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri Kemal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak kentteki depremde çok sayıda kişiyi enkaz altından kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu motivasyonla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Enkazda çalışırken can kurtarma güdüsüyle enerjilerinin hiç bitmediğine işaret eden Çetin, "Bir canlıya daha ulaşmak adına yorgunluk hissetmeden çalıştık. O enerjinin nereden geldiğini bilmiyoruz ama o anda bitmiyor." diye konuştu.

20 yıldır arama kurtarma görevlisi olarak çalıştığını, kendisini hem psikolojik hem fiziki olarak her an hazır tutmaya çalıştığını aktaran Çetin, "Düzenli eğitim, spor ve tatbikatlarla teorik ve uygulamalı bilgilerimizi taze tutmaya çalışıyoruz." dedi.

İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci ise depremin ardından bölgede yaşanan sellerde de arama kurtarma deneyimi yaşadıklarını, olay türüne göre uzmanlaşmış ekipler oluşturduklarını dile getirdi.

Ekiplerin 24 saat görev yaptığını, afet hazırlığının yanında toplumun eğitimi konusunda da çalıştıklarını kaydeden Muhci, Türkiye'nin arama kurtarma deneyimi ve başarısıyla gurur duyduklarını sözlerine ekledi.