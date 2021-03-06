Depremin sembolü Buse evlendi

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, diş kontrolü için gittiği Rıza Bey Apartmanı yıkılınca Buse Hasyılmaz enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin kurtarmak için yoğun uğraş verdiği Hasyılmaz, enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşmuştu. Bakan Pakdemirli'ye, "Ben kedi sesi çıkarayım, siz de köpekleri salın beni bulsun" sözleri ile depremin sembolü haline gelen Hasyılmaz, 9.5 saat sonra enkaz altından çıkarıl-mıştı. Depremin sembollerin-den olan Hasyılmaz, deprem-den 5 ay sonra Nurullah Kılıç ile İzmir Bornova'da evlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit cenazele-rine gitmesi sebebiyle nika-ha katılamazken, onu eşi Ahu Pakdemirli temsil etti.





"ONA HAYAT BORÇLUYUM"

BUSE Hasyılmaz, "Bakan bey gelmediği için üzüldüm. Kendisine teşekkür ediyorum. Ona hayat borçluyum, minnetarım. Nikahımıza eşi geldiği için çok mutluyum" dedi. Eşi Nurullah Kılıç da, "Üzüntümüz vardı ama inşallah kötü günler geride kalacak" diye konuştu.