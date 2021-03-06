  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Depremin sembolü Buse evlendi

Depremin sembolü Buse evlendi

İzmir'deki depremde enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon konuşmasıyla depremin sembolü olan Buse Hasyılmaz, ile dünyaevine girdi.

Depremin sembolü Buse evlendi

6.3.2021

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, diş kontrolü için gittiği Rıza Bey Apartmanı yıkılınca Buse Hasyılmaz enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin kurtarmak için yoğun uğraş verdiği Hasyılmaz, enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşmuştu. Bakan Pakdemirli'ye, "Ben kedi sesi çıkarayım, siz de köpekleri salın beni bulsun" sözleri ile depremin sembolü haline gelen Hasyılmaz, 9.5 saat sonra enkaz altından çıkarıl-mıştı. Depremin sembollerin-den olan Hasyılmaz, deprem-den 5 ay sonra Nurullah Kılıç ile İzmir Bornova'da evlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit cenazele-rine gitmesi sebebiyle nika-ha katılamazken, onu eşi Ahu Pakdemirli temsil etti.



"ONA HAYAT BORÇLUYUM"
BUSE Hasyılmaz, "Bakan bey gelmediği için üzüldüm. Kendisine teşekkür ediyorum. Ona hayat borçluyum, minnetarım. Nikahımıza eşi geldiği için çok mutluyum" dedi. Eşi Nurullah Kılıç da, "Üzüntümüz vardı ama inşallah kötü günler geride kalacak" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Depremin sembolü Buse evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.