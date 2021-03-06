Türk annenin hukuk zaferi

İzmirli Dilek Güneş, Selanikli Georgios Tsakiridis ile evliliği sırasında dünyaya gelen kızları 3 yaşındaki Melis'in velayeti için verdiği zorlu hukuk savaşında her geçen gün yeni bir zafer kazanıyor. Son olarak boşanma davasının görüldüğü İzmir 1'inci Aile Mahkemesi de, ara kararla küçük Melis'in geçici velayetini anne Dilek Güneş'e verdi. Uluslararası çocuk kaçırma iade davasının görüldüğü İzmir 7'nci Aile Mahkemesi ise, Melis'in velayetini, 2017 yılının Eylül ayında babaya vermişti. Anne Dilek Güneş'in başvurduğu, Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, 2018 yılının Ocak ayında, çocuğun psikolojik açıdan sorun yaşayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu. 7'nci Aile Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, ilk kararın aksine babanın iade talebi reddedilmişti. Kararı bu kez de baba Georgios Tsakiridis temyiz etmişti. Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, ilk kararının aksine Melis'in babasına iadesine, Yunanistan'a götürülmesine izin vermişti. Hem yerel mahkemenin hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin aynı dosyaya iki farklı karar vermesinden sonra dava Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'ne gitmiş ve Daire de, Melis'in babasına iade edilmesi kararını onamıştı.





SAYGI HAKKININ İHLALİ

Karar üzerine kızı Melis'i yanına alıp kayıplara kavuşan Dilek Güneş, Avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi'nde, ön incelemeden sonra dosya, 'önemli kategoride' değerlendirilip, komisyon yerine direkt 1'inci bölüme sevk edildi. Yüksek Mahkeme, yapılan incelemelerin ardından kararı, Anayasa'nın 20'nci maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlali olarak değerlendirip, bozdu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile mahkeme, dosyayı yeniden yargılama yapılması için 7'nci Aile Mahkemesi'ne geri gönderdi. Bir sonraki duruşmada da Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Melis'in Türkiye'de kalması kararı çıktı. Böylece anne Dilek Güneş, bir kez daha hukuk zaferi kazandı.



KARARI YARGITAY'IN ONAMASI BEKLENİYOR

AVUKAT Mehmet Emin Keleş, "Karar bizleri son derece mutlu etmiştir. Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin kararı bozmasının ardından, annenin lehine karar verdi. Şimdi kararı Yargıtay'ın onamasını bekliyoruz" dedi.

Fatih ŞENDİL