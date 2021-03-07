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Haberler İzmir İzmir'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

'in ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İzmir'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
AA

07.03.2021, 17:11

Hatice Çevik'in kullandığı 09 EL 157 plakalı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkisinde devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. aralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yılmaz Çevik (1), İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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